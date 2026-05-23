Wetter
Sonnig und warm

Der Wetterbericht, die Lage: Unter Hochdruckeinfluss wird aus Südwesten subtropische Luft herangeführt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden wolkig, vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und der Mitte vorübergehend dichtere Wolken und einzelne Schauer, im Süden sonnig. Temperaturen 20 bis 34 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag sonnig oder lockere Wolkenfelder bei 25 bis 34 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.