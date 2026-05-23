Die Vorhersage:
Nachts im Norden wolkig, vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und der Mitte vorübergehend dichtere Wolken und einzelne Schauer, im Süden sonnig. Temperaturen 20 bis 34 Grad.
Nachts im Norden wolkig, vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und der Mitte vorübergehend dichtere Wolken und einzelne Schauer, im Süden sonnig. Temperaturen 20 bis 34 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag sonnig oder lockere Wolkenfelder bei 25 bis 34 Grad.
Am Montag sonnig oder lockere Wolkenfelder bei 25 bis 34 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.