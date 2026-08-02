Die Vorhersage:
Sonnig mit Schleierwolken, in Alpennähe nachmittags einzelne Gewitter, teils mit Starkregen. Höchstwerte im Norden 21 bis 26, sonst 25 bis 34 Grad. Morgen sonnig, später zunehmende Quellbewölkung. In der Südwesthälfte nachmittags einzelne, möglicherweise schwere Gewitter. Temperaturen 26 bis 37 Grad.
Sonnig mit Schleierwolken, in Alpennähe nachmittags einzelne Gewitter, teils mit Starkregen. Höchstwerte im Norden 21 bis 26, sonst 25 bis 34 Grad. Morgen sonnig, später zunehmende Quellbewölkung. In der Südwesthälfte nachmittags einzelne, möglicherweise schwere Gewitter. Temperaturen 26 bis 37 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag sonnig, gebietsweise Schauer und auch kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartigen Böen und Hagel. 25 bis 38 Grad.
Am Dienstag sonnig, gebietsweise Schauer und auch kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartigen Böen und Hagel. 25 bis 38 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.