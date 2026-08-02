Wetter
Sonnig und warm

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochdruckgebietes, das sich von der Nordsee bis Polen erstreckt, herrscht ruhiges Wetter. Über dem Süden liegt weiter feuchtheiße Luft, die sich zu Wochenbeginn wieder nordwärts ausbreitet.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Sonnig mit Schleierwolken, in Alpennähe nachmittags einzelne Gewitter, teils mit Starkregen. Höchstwerte im Norden 21 bis 26, sonst 25 bis 34 Grad. Morgen sonnig, später zunehmende Quellbewölkung. In der Südwesthälfte nachmittags einzelne, möglicherweise schwere Gewitter. Temperaturen 26 bis 37 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag sonnig, gebietsweise Schauer und auch kräftige Gewitter. Örtlich Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartigen Böen und Hagel. 25 bis 38 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.