Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Nordwesten und Westen wechselnd bewölkt mit einigen Schauern. Im Rest des Landes sonnig, ab dem Mittag einzelne, teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Im Nordwesten und Norden 25 bis 31, sonst 31 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.