Anna Netrebko (picture alliance / GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com / GEORG HOCHMUTH)

Intendant Gelb hatte erklärt, die Met werde keine Künstler engagieren, die den russischen Präsidenten Putin unterstützten. Eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte damals, die Oper habe mehrfach versucht, Netrebko dazu zu bewegen, sich von Putin zu distanzieren.

In der Klage, die beim US-Bezirksgericht in Manhattan eingereicht wurde, fordert Netrebko mindestens 360.000 Dollar Schadenersatz für entgangene Einnahmen aus Auftritten und Proben. Die Sängerin gab an, die Met habe ihr "schwere seelische Qualen und emotionales Leid" zugefügt, darunter Depressionen, Demütigungen und Stress.

Das Opernhaus reagierte vorerst nicht auf die Klage.