Das Münchner Messegelände vor Beginn der Welt-Aids-Konferenz (picture alliance / dpa / Sabine Dobel)

Der Weg, die Krankheit zu besiegen, sei kein Geheimnis, erklärte die Organisation. Es sei eine politische und finanzielle Entscheidung. So müssten die Rechte besonders betroffener Gruppen geschützt werden. Zu diesen Gruppen zählten Männer, die Sex mit Männern hätten, Transgender-Menschen, Sexarbeitende und Menschen, die Drogen injizierten.

Kinder benachteiligt bei Aids-Versorgung

Fast 40 Millionen Menschen lebten im vergangenen Jahr nach Daten des UNAIDS-Reports mit dem HI-Virus, rund 1,3 Millionen Menschen infizierten sich neu. Die Zahl der Todesfälle infolge von Aids war mit 630.000 nur noch halb so hoch wie noch 2010. Mehr als neun Millionen Menschen erhielten keine Behandlung. Ausgerechnet Kinder sind demnach benachteiligt: Haben von den Infizierten ab 15 Jahren 77 Prozent Zugang, so sind es bei den Kindern bis 14 Jahren nur 57 Prozent.

Zwar werden Fortschritte bei der Bekämpfung der weltweiten AIDS-Pandemie erzielt, doch der Bericht besagt, dass sich die Fortschritte verlangsamen und die Mittel schrumpfen.

Meisten Neu-Infektionen in Russland, der Ukraine, Usbekistan und Kasachstan

Auch steigt die Zahl der Neuinfektionen in einigen Regionen steigt - und zwar im Nahen Osten und Nordafrika, in Osteuropa und Zentralasien sowie in Lateinamerika. Die weitaus meisten der neuen HIV-Infektionen konzentrieren sich auf Russland, die Ukraine, Usbekistan und Kasachstan.

Die Region ist zudem die einzige weltweit, in der sich die Zahl der Aids-bedingten Todesfälle seit 2010 erhöhte, und zwar um 34 Prozent auf 44.000 Tote im Jahr 2023. Test- und Behandlungsprogramme seien für viele Menschen dort nicht verfügbar. Nur etwa die Hälfte der Betroffenen erhalte eine antiretrovirale Therapie, also eine Therapie, welche die Vermehrung der Viren im Körper unterdrückt.

Erfolge in der Behandlung von Aids

César Núñez, Direktor des UNAIDS-Büros in New York, sagte, dass es Fortschritte bei der HIV-Behandlung gebe und nannte als Beispiel Injektionen, die nur zweimal jährlich verabreicht werden müssen. Die zwei Dosen kosteten jedoch 40.000 US-Dollar pro Jahr und seien damit für alle außer den reichsten Menschen unerschwinglich.

UNAIDS habe den Hersteller gebeten, das Medikament zu niedrigeren Preisen für Länder mit wenig oder mittlerem Einkommen zur Verfügung zu stellen.

Kondome nach wie vor bester Schutz

Die Verwendung von Kondomen bleibt Experten zufolge die wirksamste und kostengünstigste Methode zur HIV-Prävention. Diese würden aber immer weniger genutzt. Der Zugang zu Mitteln zur Prävention von Infektionen wie beispielweise eine medikamentöse Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) sei außer in wohlhabenden Ländern gering.

Die Welt-Aids-Konferenz findet in diesem Jahr zum 25. Mal statt. Fachleute aus Wissenschaft, Medizin, Politik und Selbsthilfegruppen beraten in der bayerischen Landeshauptstadt über die globalen Auswirkungen von Aids und HIV. Es werden mehr als 15.000 Teilnehmende aus aller Welt erwartet. Die UNO will Neuinfektionen und Aids-assoziierte Todesfälle von 2010 bis 2030 um über 90 Prozent senken.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.