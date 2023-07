Der Nationalfeiertag in Paris wird traditionell mit einer Militärparade begangen. (Christophe Ena/AP/dpa)

Der französische Präsident Macron nimmt die traditionelle Militärparade zum 14. Juli auf den Champs-Élysées in Paris ab. Ehrengast ist der indische Premierminister Modi. Der 14. Juli erinnert an die Französische Revolution, insbesondere an den Sturm auf das Bastille-Gefängnis in Paris im Jahr 1789.

Keine Fernsehansprache am Nationalfeiertag

Angesichts der angespannten Lage verzichtete Macron auf die sonst oft übliche Fernsehansprache am Nationalfeiertag. Eigentlich hatte er zum 14. Juli eine erste Bilanz eines 100-Tage-Programms mit Verbesserungen in diversen Politikbereichen angekündigt, das die Regierung angeschoben hatte, um den zähen Rentenstreit hinter sich zu lassen und wieder an Beliebtheit zu gewinnen. Erwartet wird seine Rede nun in naher Zukunft.

Erhöhte Polizeipräsenz - Verbot von Feuerwerk

Die Feierlichkeiten finden in diesem Jahr unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Grund ist der tödliche Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle Ende Juni. In der Folge kam es mehrere Nächte in Folge in vielen französischen Städten zu Unruhen.

Aus Sorge vor neuen Ausschreitungen sind heute landesweit 130.000 Polizisten im Einsatz. Hinzu kommen Spezialeinheiten sowie Hubschrauber, Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge. In allen Ballungsräumen wird der Bus- und Straßenbahnverkehr um 22.00 Uhr eingestellt. S-Bahnen und die Métro in Paris bleiben in Betrieb.

Mehrere Städte sagten das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag aus Sicherheitsgründen ab. Landesweit gilt ein Verbot von Feuerwerk. Mehr als 150.000 Feuerwerkskörper seien beschlagnahmt worden, teilte die Polizei mit. Am Abend ist ein offizielles Feuerwerk am Pariser Eiffelturm geplant.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.