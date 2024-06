Nach mehr als zwei Jahren Krieg

Der Krieg in der Ukraine reißt auch Familien auseinander. (IMAGO / SNA / IMAGO / Stanislav Krasilnikov)

Das teilte das Hilfswerk SOS-Kinderdörfer anlässlich der anstehenden "Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine" in Berlin mit. Die Gründe für den Verlust der Eltern seien vielfältig. Manche Eltern seien gestorben, andere inhaftiert worden. Die Hilfsorganisation beklagte die Zustände in vielen ukrainischen Heimen. Schon vor dem russischen Angriffskrieg hätten etwa 100.000 Kinder in Heimen gelebt. Mehr als 90 Prozent dieser Kinder seien keine Waisen, sondern oft aus wirtschaftlicher Not von ihren Eltern dorthin gebracht worden. SOS-Kinderdörfer forderte deshalb eine umfassende Reform des ukrainischen Kinderbetreuungssystems sowie den besonderen Schutz dieser Kinder.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.