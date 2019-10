In seinem Projekt Soweto Soul greift Joep Pelt zusammen mit südafrikanischen Künstlern verschiedener Generationen die Zulu-Folk-Musik Maskandi und den Pennywhistle-Jive Kwela auf, sowie den Township-Jive Mbaqanga. Zu den neuen Einflüssen zählt die elektronische Tanzmusik Gqom, die in den Klubs von Durban entstanden ist sowie Amapiano, ein Amalgam aus Jazz, Kwaito und House. Die Musik der jungen Generation Südafrikas bringt vor allem der Hip-Hop-Artist Weza in das musikalische Konzept von Soweto Soul ein.

(V.l.n.r.): Lungelwa Blou, Velile Mchunu und Rapper Weza (Doris Joosten)

Soweto Soul:

Joep Pelt, Gitarre

Siyabonga "Weza" Manana, Rap

Randell Sambo, Schlagzeug

Dirkjan de Koning, Perkussion

Elvis Sergou, Keyboards

Lungelwa Blou, Gesang

Velile Mchunu, Gesang

Gitarrist Joep Pelt aus den Niederlanden ist der Produzent von Soeweto Soul (Matthias Kimpel)

Aufnahme vom 5.7.2019 beim Rudolstadt Festival