Angriffskrieg

Drohnenangriffe können große Zerstörung anrichten - wie hier am 1. März in der ukrainischen Hafenstadt Odessa. (picture alliance / Photoshot)

Die ukrainische Armee zerstörte nach eigenen Angaben mehr als 70 russische Drohnen in der Luft. Fast 40 weitere Fluggeräte wurden demnach durch elektronische Ablenkung in die Irre geleitet. Es habe Schäden in sechs ukrainischen Regionen gegeben, hieß es weiter. Einzelheiten wurden nicht genannt.

Aus Russland wurde ein ebenfalls großangelegter ukrainischer Luftangriff gemeldet. Die Streitkräfte hätten 88 Fluggeräte abgefangen, teilte die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die Armee mit. Ziele der Attacke waren demnach unter anderem die beiden grenznahen Regionen Belgorod und Rostov sowie die Region Lipetsk. Über mögliche Opfer oder Schäden wurde nichts mitgeteilt. Aus ukrainischen Armeekreisen hieß es, ess sei unter anderem eine Metallfabrik angegriffen worden. Die Ukraine attackiert in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.