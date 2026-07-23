Wie die ”Süddeutsche Zeitung” unter Berufung auf das Bundesarbeitsministerium meldet, wurden für Rente, Pflege und ähnliche Leistungen rund 1,43 Billionen Euro ausgegeben. Das entspricht etwa einem Drittel der Wirtschaftsleistung. Besonders stark gestiegen sind demnach die Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Sie lagen rund 16 Prozent über dem Wert von 2024. Weniger Ausgaben gab es dagegen beim Bürgergeld. Nach Angaben des Arbeitsministeriums ging die Zahl der erwerbsfähigen Menschen, die Bürgergeld beziehen, erstmals seit 2019 zurück. Das Ministerium führt das vor allem darauf zurück, dass mehr Geflüchtete in Arbeit vermittelt wurden.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.