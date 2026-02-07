SPD-Vorstand in Klausur

Der SPD-Parteivorstand will über das zukünftige Programm der Sozialdemokraten beraten. (picture alliance / dpa / Jörg Carstensen)

Generalsekretär Klüssendorf sagte vor dem zweitägigen Treffen in Berlin, es gehe darum, das Weltbild und die Haltung der Sozialdemokraten in wichtigen Politikfeldern zu formulieren. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Schweitzer, rief seine Partei auf, in der Sozialpolitik ein klares Profil zu zeigen. Die jüngsten Vorschläge aus der Union zur Rentenpolitik oder zur Verlängerung der Wochenarbeitszeit würden zeigen, dass die Arbeitnehmer eine Lobby brauchten. Diese Rolle falle der SPD zu, sagte Schweitzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. - Die SPD will das neue Grundsatzprogramm bis 2027 beschließen. Es würde dann das Hamburger Programm von 2007 ablösen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.