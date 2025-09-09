Ministerpräsident Jonas Gahr Störe bei der Stimmabgabe in einem Wahllokal (Javad Parsa / NTB / dpa / Javad Parsa)

Nach Angaben der Wahlbehörde erhielt sie 28,2 Prozent der Stimmen. Der von ihr angeführte Mitte-Links-Block kommt damit auf 87 der 169 Sitze, das Mitte-Rechts-Bündnis auf 82. Zweitstärkste Kraft im Parlament in Oslo wurde die rechtspopulistische Fortschrittspartei mit 23,9 Prozent der Stimmen. Sie verzeichnete ein Plus von 12,3 Prozentpunkten.

Störe steht seit 2021 an der Spitze einer Minderheitsregierung. Dies ist in Norwegen nicht ungewöhnlich. Um regieren zu können, reicht es, wenn im Parlament keine Mehrheit gegen Vorhaben des Ministerpräsidenten stimmt.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.