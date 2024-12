Parlamentswahl in Rumänien

In Rumänien wird in diesen Wochen gleich mehrfach gewählt. (AP / dpa / Vadim Ghirda)

In einer Woche steht in Rumänien die Stichwahl um das Präsidentenamt an. In der ersten Wahlrunde hatte der rechtsextreme und russlandfreundliche Kandidat Georgescu die meisten Stimmen erhalten. Das Oberste Gericht ordnete jedoch eine Neuauszählung an und will morgen über eine mögliche Annullierung der ersten Wahlrunde entscheiden. Georgescu wird vorgeworfen, falsche Angaben zur finanziellen Unterstützung seines Wahlkampfes gemacht zu haben.

