Parlamentswahl in Rumänien: Ministerpräsident Marcel Ciolacu gibt seine Stimme in einem Wahllokal in Buzau ab (Bogdan Buda / AP / dpa)

Das ultrarechte Lager kommt zusammen auf rund 30 Prozent der Stimmen. In einer Woche steht in Rumänien die Stichwahl um das Präsidentenamt an. In der ersten Wahlrunde hatte der rechtsextreme und russlandfreundliche Kandidat Georgescu die meisten Stimmen erhalten. Das Oberste Gericht ordnete jedoch eine Neuauszählung an und will am heutigen Montag über eine mögliche Annullierung der ersten Wahlrunde entscheiden. Georgescu wird vorgeworfen, falsche Angaben zur finanziellen Unterstützung seines Wahlkampfes gemacht zu haben.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.