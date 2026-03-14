Die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Sie sagte der Nachrichtenagentur AFP, da sich ihre Partei aus der Koalition zurückziehe, müsse auch sie ihr Amt niederlegen. Sie sei mit der Entscheidung der Sozialdemokraten nicht einverstanden.

Die sozialdemokratische Partei Siumut hatte angekündigt, das Regierungsbündnis zu verlassen. Hintergrund sind die Überlegungen zweier Minister, bei der anstehenden Wahl in Dänemark für das dänische Parlament zu kandidieren. Dies habe Unmut bei der Parteispitze ausgelöst, hieß es. Der grönländische Ministerpräsident Nielsen kritisierte die Entscheidung der Sozialdemokraten. Seine Koalition hat zwar weiterhin eine Mehrheit. Aufgrund der Auseinandersetzung mit US-Präsident Trump hatte Nielsen aber ein möglichst breites Regierungsbündnis angestrebt. Trump hatte immer wieder mit einer Annexion Grönlands gedroht und sicherheitspolitische Gründe angeführt.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.