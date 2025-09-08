Demnach kommt sein Mitte-Links-Bündnis auf 89 Sitze im Parlament. Das rechte Lager unter der Führung der einwanderungskritischen Fortschrittspartei sowie den Konservativen kommt demnach auf 80 Mandate.
Støre stand bislang einer Minderheitsregierung vor, nachdem der Koalitionspartner die Regierung im Januar verlassen hatte. Zentrale Themen im Wahlkampf waren die wachsende Ungleichheit in Norwegen, die hohen Lebenshaltungskosten sowie der Umgang mit Einwanderern.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.