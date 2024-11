Wahlplakate in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl standen 14 Kandidaten zur Abstimmung. (AFP / DANIEL MIHAILESCU)

Neben Regierungschef Ciolacu von den Sozialdemokraten zog unerwartet auch der parteilose und prorussische Populist Georgescu in die Stichwahl ein. Letzterer führte seinen Wahlkampf vor allem in Online-Kanälen und vertrat dort vor allem antiwestliche Positionen. Umfragen hatten ihm vor der Abstimmung keine Chancen eingeräumt. Die Entscheidung fällt nun am 8. Dezember. Bereits eine Woche zuvor wird auch das Parlament in Bukarest neu gewählt.

In Rumänien bestimmt der Präsident den Kurs in der Außen- und Verteidigungspolitik. Außerdem ist er an der Kontrolle der Geheimdienste beteiligt.

