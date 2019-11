Dahinter steht die Frage, wie man auch schon bei Studierenden und Schülern das Interesse am sozialen Unternehmertum wecken kann. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Karlsruhe arbeiteten Lehramtsstudentinnen und -studenten an Lösungen für soziale Probleme in der Stadt. Dabei probten sie selbst das Gründen. Aus der eigenen Erfahrung heraus sollen sie so ihr Wissen und ihre Erfahrungen später an Schülerinnen und Schüler weitergeben. Gelingt es so, mehr soziales Engagement auch unternehmerisch in die Gesellschaft zu bringen?

In Campus & Karriere gehen wir diesen Fragen nach: Was macht ein soziales Startup aus? Welche Ressourcen brauche ich, um erfolgreich auf dem Markt zu sein? Welchen Beitrag können soziale Startups tatsächlich für die Gesellschaft leisten?

Gesprächsgäste:

Prof. Dr. Claudia Wiepcke, Leiterin des Instituts für Ökonomie und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

Denis Gromut, Studierender an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

Markus Sauerhammer, Vorsitzender von SEND e.V.

, Vorsitzender von SEND e.V. Sally Ollech, Mitglied der Geschäftsleitung bei "Diversicon"

