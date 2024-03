Beim Kongress der sozialistischen Partei (PSUV) in Venezuela ist Staatschef Nicolas Maduro (rechts) als Kandidat für die Präsidentschaftswahl gekürt worden. (AFP / MARCELO GARCIA)

Der 61-Jährige sei auf tausenden Versammlungen im ganzen Land gekürt worden, hieß es bei einem Parteikongress in der Hauptstadt Caracas. Maduro regiert in Venezuela seit 2013 autoritär und strebt eine dritte Amtszeit an. Beobachter rechnen nicht damit, dass die Abstimmung frei und fair abläuft. Zuletzt waren in dem südamerikanischen Land mehrere Oppositionelle verhaftet worden, regierungskritische Kandidaten wurden von der Wahl ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.