Vorgezogene Abstimmung

In einer ersten Reaktion sagte er, Millionen Niederländer hätten ein neues Kapitel aufgeschlagen und sich vom Hass in der Politik abgewandt hin zu einem positiv geprägten politischen Lager. Auf Platz zwei rangiert nach deutlichen Verlusten die rechtspopulistische PVV, dahinter folgt die rechtsliberale VVD. Das Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten unter der Führung des früheren EU-Kommissars Timmermans kam lediglich auf den vierten Rang, woraufhin er seinen Rücktritt erklärte. Dahinter folgen nach Zugewinnen die Christdemokraten.

Alle großen Parteien hatten bereits vor der Abstimmung ausgeschlossen, mit der PVV des Rechtspopulisten Wilders zusammenzuarbeiten. Anfang Juni war das bisherige niederländische Regierungsbündnis am Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Die PVV zog ihre Beteiligung zurück, so dass eine Neuwahl des Parlaments erforderlich wurde.

