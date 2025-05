Wie geht es weiter mit der Commerzbank? (dpa / Frank Rumpenhorst)

Vorgesehen sind demnach insbesondere Altersteilzeitangebote und Vorruhestandsregelungen, aber auch Aufhebungsverträge mit Abfindung. Die Stellen sollen bis zum Jahr 2028 wegfallen.

Ende 2024 zählte der Konzern weltweit rund 37.000 Vollzeitstellen. 3.300 Arbeitsplätze sollen in Deutschland wegfallen, die 600 übrigen bei Tochtergesellschaften und teilweise im Ausland.

Mit ihrem Vorgehen will die Commerzbank ihre Eigenständigkeit bewahren. Die italienische Unicredit wirbt seit Monaten für eine Übernahme. Morgen treffen sich die Aktionäre der Commerzbank in Frankfurt am Main zur Hauptversammlung.

