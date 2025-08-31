Reformdebatte

Sozialstaat zu teuer? Bas: "Bullshit"

Bundesarbeitsministerin Bas hat kritisiert, dass die Debatte über die Kosten der sozialen Sicherungssysteme auf eine zu dramatische Weise geführt werde. Dass die Bundesrepublik sich den Sozialstaat nicht mehr leisten könne, sei Unsinn, sagte sie bei der Landeskonferenz der nordrhein-westfälischen Jusos in Gelsenkirchen. Wörtlich sprach die SPD-Politikerin von "Bullshit".