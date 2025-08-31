Reformdebatte

Der Sozialstaat trage zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft bei. Bas betonte gleichzeitig die Notwendigkeit von Reformen. Man müsse bei Gesundheitsversorgung, Pflege und Rente ein stabiles System finden, insbesondere für die nächsten Generationen.
Bundeskanzler Merz hatte zuvor die Notwendigkeit von Sozialreformen unter anderem mit hohen Kosten begründet und erklärt, Deutschland lebe seit Jahren über seine Verhältnisse.
Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.