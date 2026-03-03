Sozialverbände fordern Sozialticket im öffentlichen Nahverkehr. (picture alliance/dpa | Marijan Murat)

Der Paritätische Gesamtverband, die Diakonie, die Caritas, der Sozialverband Deutschland und andere setzen sich zudem für ein Sozialticket zum Preis von monatlich 25 Euro für Menschen mit geringem Einkommen ein. Solche Maßnahmen bewirkten Gerechtigkeit in der Gesellschaft und unterstützten zudem den Klimaschutz. Entscheidend sei, die Politik so zu gestalten, dass alle Menschen davon profitierten. Es müssten Lösungen her, die nicht vom Einkommen, vom Wohnort oder vom Alter abhingen, hieß es in dem gemeinsamen Appell.

