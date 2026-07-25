Künftiger Gesundheitsminister

Der künftige Gesundheitsminister Linnemann (CDU) (picture alliance / Chris Emil Janßen / Chris Emil Janssen)

Der CDU-Politiker müsse durchsetzen, dass gesamtgesellschaftliche Aufgaben in der Kranken- wie in der Pflegeversicherung aus Steuermitteln getragen werden, sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das wäre ein Schritt zu mehr Gerechtigkeit. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Engelmeier. Sie sagte der Funke-Mediengruppe, der Bund müsse versicherungsfremde Leistungen wie etwa für Grundsicherungsempfänger übernehmen und aus Steuern finanzieren. Auch müssten die Sozialbeiträge wieder auf 40 Prozent abgesenkt werden.

Zudem müsse die anstehende Pflegereform endlich kommen, dürfe aber nicht nur eine Sparreform werden.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.