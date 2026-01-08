Minusgrade

Die aktuelle Kältewelle stelle für obdachlose Menschen eine akute Lebensgefahr dar und erfordere sofortiges, koordiniertes Handeln, sagte Hauptgeschäftsführer Rock dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Kommunen und Länder müssten umgehend Notunterkünfte niedrigschwellig zur Verfügung stellen. Zugleich müssten freie Träger ausreichend Geld für ihre Hilfsangebote bekommen, betonte Rock.
Ähnlich äußerte sich VdK-Präsidentin Bentele. Gerade Menschen ohne festen Wohnsitz oder mit prekären Lebensverhältnissen bräuchten unmittelbar Zugang zu sicheren, warmen Unterkünften und niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten.
