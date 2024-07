"Tagesschau"-Angebot

Der AfD-Politiker Krah (Stefan Puchner / dpa / Stefan Puchner)

In einer gemeinsamen Erklärung bezeichneten die Organisationen die Rhetorik und Politik Krahs als "verletzend und gefährlich". Anlass war ein TikTok-Video, in dem der EU-Abgeordnete Krah die "Tagesschau" in Einfacher Sprache als "Nachrichten für Idioten" bezeichnet hatte.

Das Angebot der "Tagesschau", das es seit einigen Wochen gibt, richtet sich vor allem an Menschen mit Behinderung oder mit Lernschwierigkeiten, denen eine weniger komplexe Ausdrucksweise beim Verständnis helfen kann. Zielgruppe sind aber auch Menschen, die nicht gut Deutsch sprechen oder keine Chance auf gute Bildung hatten.

Die Sozialverbände kritisierten Krahs Äußerung als systematische Abwertung von Personengruppen und warnten vor der Ausgrenzung von Menschen mit und ohne Behinderung, die nicht in das - Zitat - "völkisch-nationalistische Weltbild" der AfD passten.

