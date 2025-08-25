Blick in ein Klassenzimmer: An acht Gymnasien in Sachsen kann das Schulfach "Wege ins Berufsleben" gewählt werden. (dpa / Patrick Pleuel)

Nötig sei ein eigenständiger Unterricht, der über technische Grundkenntnisse in der IT hinausgehe, teilte der SOVD mit. Das Fach müsse den kritischen, verantwortungsvollen und datensensiblen Umgang mit digitalen Medien, sozialen Netzwerken und Plattformlogiken vermitteln. Nur so könnten Kinder und Jugendliche die Herausforderungen der digitalisierten Gesellschaft bewältigen. Die Verbandsvorsitzende Engelmeier sagte den Funke-Medien, man dürfe Kinder mit den Gefahren der digitalen Welt nicht länger alleinlassen. Nicht alle profitierten durch eine Vorbildung im Elternhaus. Viele seien den Inhalten schutzlos ausgesetzt, ohne Anleitung, ohne Einordnung. Seit Jahren werden immer wieder Forderung nach schulischer Vermittlung von Medienkompetenz erhoben.

Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Streeck, sieht zuerst die Kinder und Jugendlichen selbst und insbesondere Eltern gefragt. Wenn man sich anschaue, dass 42 Prozent der Zehn- bis Elfjährigen einen Tiktok-Account hätten, laufe da etwas aus dem Ruder, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.