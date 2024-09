Sozialleistungen

Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverband Deutschland, Engelmeier, kritisiert die geplante Nullrunde beim Bürgergeld. (picture alliance/epd-bild/Christian Ditsch)

Die Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Engelmeier, sagte, die Politik lasse den Einblick in die Lebensrealitäten der Betroffenen vermissen. Armut gehöre für viele Menschen in Deutschland zum Alltag. Dass nach Jahren der Krise und auf hohem Niveau verharrenden Preisen für Dinge des täglichen Bedarfs nun eine Nullrunde drohe, liege an der geltenden Berechnungsformel. Diese rechne den Regelbedarf herunter. Engelmeier forderte ein neues Verfahren, um zu verhindern, dass die Armut im Land weiter zunehme.

Heil begründet Nullrunde mit stark gesunkener Inflation

Heil hatte die Nullrunde im Fernsehsender RTL angekündigt. Der SPD-Politiker begründete dies mit dem gesetzlich vorgegebenen Verfahren zur Berechnung der Höhe der Regelsätze. Die Inflation sei kräftig zurückgegangen auf zuletzt 1,9 Prozent.

Die monatlichen Zahlungen waren 2024 um mehr als zwölf Prozent gestiegen. Im Nachhinein wurde deutlich, dass die Erhöhung zu hoch ausfiel, weil die Entwicklung der Inflation überschätzt wurde. Die Nullrunde hatte sich daher bereits Ende vorigen Jahres abgezeichnet. Alleinlebende Erwachsene erhalten daher auch 2025 monatlich 563 Euro zum Lebensunterhalt, Partner und Kinder etwas weniger.

