Wohnungsmärkte

Verena Bentele, Präsidentin vom VdK, fordert eine Verlängerung der Mietpreisbremse. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Viele könnten sich extreme Mietpreissteigerungen nicht mehr leisten, selbst jene, die ein normales Gehalt bekämen, sagte VdK-Präsidentin Bentele dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wohnen dürfe nicht zur Armutsfalle werden. Auch der Deutsche Mieterbund und mehrere Landes- und Kommunalpolitiker drängen auf eine Verlängerung. Die Mietpreisbremse läuft spätestens Ende 2025 in den Bundesländern aus, als Erstes in Berlin am 31. Mai. Nach dem Aus der Ampel-Koalition ist eine Verlängerung des Instruments jedoch ungewiss. Die Mietpreisbremse soll zu hohe Mieten in angespannten Wohnungsmärkten verhindern.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.