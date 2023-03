300 Euro Einmalzahlung

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, (Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa)

VdK-Präsidentin Bentele sagte, die hohe Inflation zehre die Rentenerhöhung komplett auf . Daher solle die Bundesregierung zum 1. Juli eine einmalige Ausgleichszahlung von 300 Euro an besonders bedürftige Rentner auf den Weg bringen. Die Betroffenen brauchten dringend zusätzliche Unterstützung.

Die Renten in Deutschland steigen Anfang Juli um 4,39 Prozent in Westdeutschland und um 5,86 Prozent in Ostdeutschland. Rentner in Deutschland hatten zuletzt im Dezember eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro brutto erhalten.

