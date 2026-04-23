Vor Bundestagsbeschluss

Im Bundestag geht es um den sogenannten "Tankrabatt". (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der Tankrabatt für zwei Monate werde den Bund mindestens genauso viel kosten wie das Deutschlandticket für das gesamte Jahr, teilte der VdK mit. Außerdem sei eine verlässliche Weitergabe einer Steuersenkung auf Benzin und Diesel nicht sicher. Der Sozialverband betonte zudem, dass Menschen aus untersten Einkommensgruppen oft kein Auto nutzten. Daher seien zielgenaue Entlastungen nötig, die spürbar bei den Menschen ankämen.

Der Bundestag debattiert morgen abschließend über die geplante Absenkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um rund 17 Cent pro Liter für zwei Monate. Stimmt anschließend auch der Bundesrat zu, gilt diese Maßnahme ab dem 1. Mai.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.