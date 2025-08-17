Sozialverband VdK: Schulstart belastet einkommensschwache Familien - Gefahr für gleiche Bildungschancen

Verena Bentele ist Präsidentin des VdK mit rund zwei Millionen Mitgliedern (Archivbild). (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Heike Feiner)

VdK-Präsidentin Bentele verwies angesichts des Schulstarts in mehreren Bundesländern auf die finanzielle Belastung einkommensschwacher Familien. Die Kosten für Schul- und Lehrbücher seien binnen eines Jahres um 3,8 Prozent gestiegen, erklärte Bentele in Berlin. Für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten verschärfe sich dadurch ein strukturelles Problem. Ihre Teilhabe an Bildung werde zunehmend erschwert. Die Regelsätze im Bildungs- und Teilhabepaket reichten vielfach nicht aus. Sie seien realitätsfern, veraltet und nicht an die Lebensrealität der Menschen angepasst, beklagte die VdK-Präsidentin. Eine weitere Nullrunde dürfe es hier nicht geben.

