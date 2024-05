Der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack. (dpa/Uni Münster/brigitte Heeke)

Seiner Ansicht nach ist dieses Wissen wichtig, um zu verstehen, wo wir herkommen. Viele moralische Werte wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft würden durch das Christentum hochgehalten, sagte Pollack im Deutschlandfunk Kultur

Die evangelische Kirche hatte Anfang Mai mitgeteilt, dass sie im vergangenen Jahr noch mehr Mitglieder verloren hat als im Jahr zuvor. Rund 593.000 Menschen weniger gehörten 2023 einer der 20 evangelischen Landeskirchen an, das sind fast 3,1 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Kirchenaustritte lagen mit 380.000 wieder gleich hoch wie im Vorjahr, ein Rekordwert. Bei den Einnahmen aus der Kirchensteuer verzeichnete die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), wie die am Donnerstag in Hannover veröffentlichte Statistik zeigt, ein Minus von 5,3 Prozent. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 gehörten der evangelischen Kirche noch rund 18,6 Millionen Menschen an, das entspricht einem Anteil an der Bevölkerung von 21,9 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.