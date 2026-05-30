Edgar Morin im Jahr 2024. (picture alliance / abaca / Abd Rabbo Ammar / ABACA)

Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 104 Jahren. Morin war emeritierter Direktor des Forschungs- und Wissenschaftszentrums CNRS und der Hochschule für Sozialwissenschaften EHESS in Paris.

Gegen den "Reduktionismus"

In seinem sechsbändigen Hauptwerk wird eine zukunftsorientierte Philosophie entwickelt. Morin spannt darin einen Bogen von der Natur über das Menschsein bis zur Ethik und Politik. Er wandte sich unter anderem gegen das Paradigma einer Vereinfachung in den Naturwissenschaften - auch Reduktionismus genannt. Der Soziologe lehnte es ab, etwas als wahr oder falsch zu bezeichnen, wenn es tatsächlich nur teilweise wahr oder teilweise falsch sei.

Kampf in der Resistance

Morin entstammte einer sephardisch-jüdischen Familie aus Thessaloniki. In der französischen Resistance übernahm er während der Besetzung Frankreichs durch deutsche und italienische Truppen im Zweiten Weltkrieg eine aktive Rolle. In dieser Zeit legte er seinen jüdischen Familiennamen ab und wählte den Decknamen Morin. Nach Ende des Krieges verfasste er einen Augenzeugenbericht über die Lage der teilweise hungernden deutschen Bevölkerung in der Nachkriegszeit. Zuletzt erschien eine Veröffentlichung von Morin im Jahr 2023 über die Kriege seit 1940 bis hin zur Invasion der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.