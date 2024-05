Familienpolitik

Allmendinger, die Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung ist, forderte darüber hinaus eine bessere Absicherung von Familien vor Armut, zum Beispiel durch eine Kindergrundsicherung. Erstrebenswert sei außerdem eine 33-Stunden-Arbeitswoche für Eltern in den ersten zehn Lebensjahren ihrer Kinder, sagte sie. So könnten Eltern sich besser um den Nachwuchs kümmern.

Anlässlich des von der UNO ausgerufenen Welttags der Familie betonte Allmendinger, es sei gut, wenn mehr Frauen arbeiten und mehr Väter Zeit mit der Familie verbringen wollten. Allerdings bedürfe es für eine solche veränderte Rollenaufteilung besserer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und einer höheren gesellschaftlichen Akzeptanz.

Nach Angaben des am Dienstag veröffentlichten Familienreports 2024 des Bundesfamilienministeriums blicken 46 Prozent der Eltern von minderjährigen Kindern positiv in die Zukunft, im Vergleich zu 42 Prozent der Befragten im Bevölkerungsschnitt. Und das, obwohl die Krisen der vergangenen Jahre Familien besonders stark getroffen hätten, heißt es in dem Bericht.