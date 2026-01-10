Ein Starlink-Satellit im Orbit. (IMAGO / ZUMA Wire / La Nacion)

Starlink ermöglicht einen schnellen Breitband-Zugang zum Internet, der insbesondere unterversorgte Gebiete weltweit abdecken soll. Mit dem Beschluss der Kommunikationsbehörde FCC erhöht sich die Gesamtzahl der genehmigten Satelliten auf 15.000. SpaceX hatte ursprünglich die Genehmigung für fast doppelt so viele beantragt. Die Entscheidung über die andere Häfte der Satelliten wurde zurückgestellt. Unter der Vorgängerregierung in den USA hatte die FCC noch mehr ​Wettbewerb für Starlink gefordert, da das Unternehmen fast zwei Drittel aller aktiven Satelliten kontrolliere.

