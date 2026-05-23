Das über 120 Meter hohe Modell startete vom Weltraumbahnhof nahe Brownsville im Bundesstaat Texas. Etwa eine Stunde später wasserte die obere Raketenstufe wie geplant im Indischen Ozean und zündete kurz vorher ihre Triebwerke für ein Bremsmanöver. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem wiederverwendbaren Starship Astronauten zum Mond schicken.
SpaceX wiederum hofft, damit eines Tages den Mars zu erreichen. Erst kürzlich hatte das Unternehmen einen baldigen Börsengang angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.