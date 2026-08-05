USA
SpaceX mit Nettoverlust von 541 Millionen Dollar im zweiten Quartal

Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat mit seinem ersten Geschäftsbericht seit dem Rekordbörsengang im Juni die Erwartungen der Anleger enttäuscht.

    Eine SpaceX-Falcon9-Rakete startet vom Komplex 39A auf dem Kennedy Space Center in Florida.
    Im zweiten Quartal verzeichnet SpaceX einen Nettoverlust von 541 Millionen Dollar und enttäuscht damit die Anleger (Archivbild). (Joe Marino / imago images / UPI Photo)
    Im zweiten Quartal des Jahres verzeichnete das Unternehmen von Elon Musk einen Nettoverlust von 541 Millionen Dollar. Zwar konnte Space X seinen Umsatz nahezu verdoppeln auf 7,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten aber ein besseres Ergebnis erwartet. Die SpaceX-Aktie gab im nachbörslichen Handel an der Wall Street in New York nach.
    Der Konzern hatte am 12. Juni den größten Börsengang der Geschichte verzeichnet. Musk wurde dadurch vorübergehend zum ersten Billionär der Welt.
    Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.