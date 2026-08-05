Im zweiten Quartal des Jahres verzeichnete das Unternehmen von Elon Musk einen Nettoverlust von 541 Millionen Dollar. Zwar konnte Space X seinen Umsatz nahezu verdoppeln auf 7,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten aber ein besseres Ergebnis erwartet. Die SpaceX-Aktie gab im nachbörslichen Handel an der Wall Street in New York nach.
Der Konzern hatte am 12. Juni den größten Börsengang der Geschichte verzeichnet. Musk wurde dadurch vorübergehend zum ersten Billionär der Welt.
Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.