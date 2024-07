Eine Falcon 9-Rakete beim Start (Archivbild) (SpaceX)

Dadurch landeten die an Bord befindlichen 20 Starlink-Satelliten in einer niedrigeren Umlaufbahn als geplant, wie Unternehmenschef Musk mitteilte.

Es sei möglich, dass die Rakete durch Antriebsprobleme nicht die nötige Höhe erreicht habe, um in den Orbit einzutreten. Der Versuch, eine zweite Antriebsstufe zu zünden, sei gescheitert.

Es ist die erste größere Panne seit 2015. Die Rakete vom Typ Falcon 9 war gestern vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg im Bundesstaat Kalifornien gestartet.

Nach Berichten des Senders CNBC untersucht die Luftfahrtbehörde den Vorfall.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.