Private Raumfahrt

Eine Falcon 9-Rakete beim Start (Archivbild) (SpaceX)

Demnach muss das Modell so lange am Boden bleiben, bis die Ursache der Panne untersucht, der Flugkörper repariert und eine neue Genehmigung der Behörde erteilt worden sei. Zuvor war eine Falcon-9-Rakete kurz nach dem Start auseinandergebrochen, wodurch die an Bord befindlichen 20 Starlink-Satelliten in eine niedrigere Umlaufbahn als geplant gelangten. Laut Unternehmenschef Musk erreichte die Rakete womöglich durch Antriebsprobleme nicht die nötige Höhe, um in den Orbit einzutreten. Der Versuch, eine zweite Antriebsstufe zu zünden, sei gescheitert.

Die Falcon 9 war am Donnerstag vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien aus gestartet.

