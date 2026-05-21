Bis zu 1,75 Billionen Dollar wert
SpaceX reicht Unterlagen für Rekord-Börsengang ein

Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX hat die erforderlichen Unterlagen für seinen bevorstehenden Börsengang eingereicht.

    SpaceX-Gründer Elon Musk winkt dem Publikum zu, nachdem erfolgreichen Start einer Falcon-9-Rakete mit dem Raumschiff Crew Dragon vom Startplatz 39A im Kennedy Space Center geehrt wurde.
    Firmen wie SpaceX von Elon Musk sind heute eng mit der NASA verbunden (picture alliance / Zuma Press / Paul Hennessy)
    Das von Elon ‌Musk geführte Unternehmen ⁠könnte eine Rekordbewertung ⁠von 1,75 Billionen Dollar erzielen. Es wäre der bislang größte Börsengang der Geschichte. Aus den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten geht auch hervor, dass sich Musk 85,1 Prozent der Stimmrechte sichert und ⁠weiterhin Vorstandschef, Technikvorstand und Verwaltungsratsvorsitzender ⁠bleibt.
    SpaceX wurde 2002 gegründet und hat sich seitdem zum weltweit größten Raumfahrtunternehmen entwickelt.
    Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.