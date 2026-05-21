Bis zu 1,75 Billionen Dollar wert

Das von Elon Musk geführte Unternehmen könnte eine Rekordbewertung von 1,75 Billionen Dollar erzielen. Es wäre der bislang größte Börsengang der Geschichte. Aus den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten geht auch hervor, dass sich Musk 85,1 Prozent der Stimmrechte sichert und weiterhin Vorstandschef, Technikvorstand und Verwaltungsratsvorsitzender bleibt.
SpaceX wurde 2002 gegründet und hat sich seitdem zum weltweit größten Raumfahrtunternehmen entwickelt.
Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.