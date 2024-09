Dieses Bild aus einem SpaceX-Video zeigt den Beginn des ersten privaten Weltraumspaziergangs. (Uncredited / SpaceX / AP / dpa / Uncredited)

Im Anschluss folgte eine SpaceX-Ingenieurin. Beide verbrachten jeweils einige Minuten außerhalb der Kapsel, um einen neuen Raumanzug zu testen. Sie schwebten nicht frei im Weltraum, sondern waren über Fußschlaufen die komplette Zeit an einer Art Leiter befestigt. Danach wurde die Luke des Raumschiffs wieder geschlossen und der Druck in der Kabine wieder hergestellt.

Die "Crew Dragon" war vorgestern mit insgesamt vier Besatzungsmitgliedern von einer Falcon-9 Rakete ins All gebracht worden. Der Weltraumspaziergang sollte eigentlich schon heute früh unserer Zeit stattfinden. Den Grund für die Verzögerung nannte SpaceX nicht. Der Außeneinsatz galt als riskant, weil das Raumfahrzeug anders als die internationale Raumstation keine Schleuse für Ausstiege besitzt. Deshalb mussten alle Personen an Bord Raumanzüge tragen, weil sie ebenfalls dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt waren und es in der Kabine keine Atemluft mehr gab.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.