Experten trauen SpaceX eine Marktkapitalisierung von 1,75 bis zwei Billionen Dollar zu. (picture alliance / Zuma Press / Paul Hennessy)

Bei sehr großen Unternehmen mache man Ausnahmen, sagte der Chef des Indexanbieters, Fernandez, der Zeitung Welt am Sonntag. Er rechne mit einer Aufnahme innerhalb von zehn Tagen nach dem Börsendebüt. Normalerweise werde ein Konzern beim Börsengang nicht sofort berücksichtigt. Der bekannteste Index des Anbieters ist der MSCI World, der als Grundlage für zahlreiche börsengehandelte ​Indexfonds dient, die sogenannten ETFs (Exchange Traded Funds).

Der Börsengang von SpaceX an der Technologiebörse Nasdaq ist für den 12. Juni geplant. ​Der Weltraumkonzern hatte vor Kurzem sein Emissionsprospekt veröffentlicht. Mit einem erwarteten Volumen ‌von 75 Milliarden Dollar würde dieses Debüt den bisherigen Rekord des Ölkonzerns Saudi Aramco aus dem Jahr 2019 um das Dreifache übertreffen. Experten trauen SpaceX eine Marktkapitalisierung von 1,75 bis zwei Billionen Dollar zu. Konzernchef Musk, der als reichster ‌Mensch der ‌Welt gilt, könnte damit zum ersten Billionär der Geschichte aufsteigen. ​Zu seinem Firmenimperium gehört auch der Elektroautobauer Tesla, dessen Börsenwert bei etwa 1,5 Billionen ‌Dollar liegt.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.