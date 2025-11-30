Fußball-Bundesliga
Später Bayern-Sieg gegen St. Pauli - Hoffenheim auf Platz Vier

In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München nur mit Mühe eine Enttäuschung abgewendet. Die Münchner kamen gegen den Abstiegskandidaten FC St. Pauli erst nach zwei Toren in der Nachspielzeit zu einem 3:1.

    Bayern München - FC St. Pauli: Luis Díaz (Bayern München) jubelt nach seinem Tor zum 2:1. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)
    Weiter auf Erfolgskurs ist die TSG Hoffenheim, die nach dem 3:0 gegen den FC Augsburg in der Tabelle inzwischen Vierter ist. Werder Bremen musste sich mit einem 1:1 gegen Aufsteiger Köln begnügen. Union Berlin kassierte nach zwei Gegentoren in der Schlussphase sogar eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim. Im Abendspiel unterlag Bayer Leverkusen mit 1:2 gegen Borussia Dortmund.
    Diese Nachricht wurde am 30.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.