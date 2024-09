"Interview der Woche"

Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (dpa / Sebastian Gollnow)

Er plädierte dafür, sich auf landespolitische Themen zu konzentrieren wie Bildung und innere Sicherheit . Dann finde man im Zweifel auch Gemeinsamkeiten. Unter Verweis auf die Programmatik des BSW sieht Spahn auch Anknüpfungspunkte in der Wirtschaftspolitik mit niedrigeren Steuern und einem starken Mittelstand.

Er betonte, kein Christdemokrat gehe mit Euphorie in die Gespräche mit dem BSW. Es sei derzeit eine Wundertüte, mit einem Bild von Wagenknecht darauf, meinte Spahn. Das Problem sei Sahra Wagenknecht als Person, dass sie die Kommunistische Plattform geleitet habe.

Spahn appelliert in Migrationspolitik an Ampel-Regierung

In der Debatte um mögliche Zurückweisungen von Migranten an den deutschen Grenzen forderte Spahn die Ampelkoalition auf, sich rasch zu positionieren. Deutschland könne und müsse seine Grenzen schützen, sagte er. Das sei eine Kernaufgabe des Staates.

Spahn äußerte sich überzeugt, dass solche Maßnahmen auch vom EU-Recht gedeckt seien, wenn es um die öffentliche Ordnung und Sicherheit gehe. Das sei eine Frage des politischen Willens. Er forderte insbesondere die Grünen auf, ihre Haltung zu dem Thema zu überdenken.

Als Reaktion auf den Anschlag in Solingen hatten Bund, Länder und Union diese Woche gemeinsam über Maßnahmen beraten. Während die Ampelkoalition schärfe Sicherheitsmaßmaßnahmen und Asylregeln anstrebt, fordert die Union eine Begrenzung der irregulären Migration an den deutschen Grenzen. Am Dienstag sollen die Gespräche fortgesetzt werden.

