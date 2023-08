CDU-Politiker

Spahn fordert "Pause von dieser völlig ungesteuerten Asyl-Migration"

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Spahn, hat Änderungen im Bereich der Asylpolitik angemahnt. Spahn sagte der "Bild am Sonntag", die Integration von durch Krieg oder Gewalt traumatisierten Menschen in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt brauche Zeit und viele Ressourcen. Das könne nur gut gelingen, wenn die Zahl zusätzlicher Asylbewerber sehr stark abnehme.

20.08.2023