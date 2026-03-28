Wahlerfolg der AfD
Spahn: Jugend spürt die Folgen der irregulären Migration mehr als Senioren

Unionsfraktionschef Spahn glaubt, dass die Themen Migration und bezahlbares Wohnen ausschlaggebend sind für den Zuspruch, den die AfD und die Linke bei den jüngsten Landtagswahlen bei jungen Menschen hatten.

    Jens Spahn, Vorsitzender der Bundestagsfraktion mit lautstarker Mimik und kraftvoller Handgeste bei seiner Rede zu den Delegierten beim 38.Bundesparteitag der CDU Deutschlands in der Messe Stuttgart, Stuttgart, 21.02.2026.
    Jens Spahn, Chef der Unionsfraktion im Bundestag. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)
    Spahn sagte der "Welt am Sonntag", gute Beiträge auf TikTok erklärten diesen Zulauf nicht. Es müsse schon Inhalte geben. Der CDU-Politiker fügte hinzu, ein 16-Jähriger erlebe die Folgen nicht gelungener Integration in seinem Alltag viel stärker als ein 60-Jähriger - in der Schule, beim Ausgehen, im Schwimmbad. Spahn sagte, beim Erfolg für die Linke dürfte die Sorge um bezahlbares Wohnen eine Rolle gespielt haben. Er werde das Thema auch in der Unionsfraktion zu einem Schwerpunkt machen.
    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.