Wahlerfolg der AfD

Jens Spahn, Chef der Unionsfraktion im Bundestag. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Spahn sagte der "Welt am Sonntag", gute Beiträge auf TikTok erklärten diesen Zulauf nicht. Es müsse schon Inhalte geben. Der CDU-Politiker fügte hinzu, ein 16-Jähriger erlebe die Folgen nicht gelungener Integration in seinem Alltag viel stärker als ein 60-Jähriger - in der Schule, beim Ausgehen, im Schwimmbad. Spahn sagte, beim Erfolg für die Linke dürfte die Sorge um bezahlbares Wohnen eine Rolle gespielt haben. Er werde das Thema auch in der Unionsfraktion zu einem Schwerpunkt machen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.