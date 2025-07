Bundesverfassungsgericht

Spahn räumt Mitverantwortung bei gescheiterter Richterwahl ein - Brosius-Gersdorf hält an Kandidatur fest

Unions-Fraktionschef Spahn hat eine Mitverantwortung für die gescheiterte Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht im Bundestag eingeräumt. In einem Brief an seine Fraktion schreibt Spahn, es ärgere ihn, dass die gute Bilanz der schwarzroten Regierung nach 70 Tagen von den Ereignissen überschattet werde.