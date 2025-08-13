100-Tage-Bilanz

Die schwarz-rote Koalition ist den 100. Tag im Amt. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Unter anderem in der Kommunikation gebe es noch Luft nach oben, sagte Spahn im ARD-Fernsehen. Man müsse pragmatisch sein und auch wissen, was man sich gegenseitig zumuten könne. Die Koalition sei aber besser als ihr aktueller Ruf, betonte Spahn. Er verwies unter anderem auf Maßnahmen im Bereich der Migrations- und Wirtschaftspolitik.

Die SPD-Co-Vorsitzende Bas betonte im Nachrichtenmagazin Politico, man habe in den ersten 100 Tagen einiges auf den Weg gebracht. Im Moment hätten jedoch viele den Eindruck, es werde wieder gestritten. Deshalb brauche es nach der Sommerpause eine Vereinbarung, wie in der Koalition wieder vertrauensvoll zusammengearbeitet werden könne.

Linken-Fraktionschefin Reichinnek warf Union und SPD Uneinigkeit und eine unsoziale Politik vor. Die ersten 100 Tage der schwarz-roten Koalition seien geprägt von ständigen öffentlichen Auseinandersetzungen und einem Chaos, das die Ampel-Schlussphase beinahe geordnet erscheinen lasse, sagte Reichinnek dem Berliner "Tagesspiegel".

